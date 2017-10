UnternehmensprofilQiagen ist eine in den Niederlanden registrierte Holdinggesellschaft, die weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung innovativer Produkte und Technologien für die präanalytische Probenvorbereitung sowie molekularbiologische Tests ist. Das umfangreiche Produktangebot des Konzerns umfasst inzwischen über 500 Produkte für die Probenentnahme sowie Trennung, Reinigung und Handhabung von Nukleinsäuren und Proteinen. Qiagen-Produkte werden in erster Linie an wissenschaftliche Forschungsinstitute sowie Unternehmen aus dem Biotech- und Pharma-Bereich geliefert und sind wichtig für die sogenannte personalisierte Medizin. Kürzlich gab die Gesellschaft bekannt, dass man mit Bayer HealthCare bei der Krebsdiagnostik zusammen arbeiten wird. Entwickelt werden sollen dabei therapiebegleitende Diagnostika für neue Medikamente von Bayer. Auch auf dem Zettel steht die Entwicklung neuer Technologien zur Profilierung von Patienten....

