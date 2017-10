Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Drillisch vor Zahlen auf "Buy" belassen. Der Telekomanbieter könne von der Besserung am Mobilfunkmarkt in Deutschland profitieren, schrieb Analyst Vikram Karnany in einer Branchenstudie vom Freitag./men/zb Datum der Analyse: 27.10.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0127 2017-10-27/14:42

ISIN: DE0005545503