Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Takkt nach Zahlen zum dritten Quartal und einer gesenkten Wachstumsprognose von 21 auf 19 Euro reduziert und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Craig Abbott kappte in einer Studie vom Freitag seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des Büromöbelversenders bis 2019. In der Telefonkonferenz im Anschluss an die Vorlage der Geschäftszahlen habe es einige Anzeichen dafür gegeben, dass die Schwäche im dritten Jahresviertel größtenteils einmaliger Natur gewesen sein könnte./la/zb Datum der Analyse: 27.10.2017

ISIN: DE0007446007