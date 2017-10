Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Takkt nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Die Kursschwäche erscheine übertrieben, da die Geschäftszahlen durch einmalige Belastungen gedämpft ausgefallen seien, schrieb Analyst Christian Salis in einer Studie vom Freitag. So habe auch die ungewöhnlich starke Hurrikan-Saison in den USA eine Rolle gespielt./mis/das Datum der Analyse: 27.10.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0151 2017-10-27/15:26

ISIN: DE0007446007