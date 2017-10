Singapur (ots/PRNewswire) - Vor kurzem wurde THEKEY Project

offiziell von international führenden Big-Data-Experten unter der

Organisation einer Stiftung aus Singapur gegründet. Im Rahmen des

Projekts wird eine Lösung zur Identitätsverifikation (IDV) für das

Internet mithilfe der BDMI-Technologie entwickelt. BDMI-Technologie

steht für "Blockchain-based Dynamic Multi-Dimension Identification"

und kann eine lebendige und holografische, digitale Identität online

schaffen, die der Schlüssel ("The Key") für die Migration von Nutzern

aus der realen Welt in die Online-Welt sein wird. THEKEY Project hat

sich zum Ziel gesetzt, die IDV-Probleme im Internet zu lösen und eine

parallele Online-Welt zu schaffen.



Das Team von THEKEY Project besteht aus weltweit führenden

Experten in den Bereichen Forschung und Entwicklung,

Datenmodellierung und -analyse, Vermarktung von Big Data sowie

Marketing und Werbung: Xueli Li (Gründer und CEO), Guochun Xu (CTO),

Kun Chen (CMO), Lin Zuo (COO) und Yuli Huang (Chief Data Officer).



Sobald die BDMI-Technologie durch THEKEY Project implementiert

ist, wird sich der Alltag der Menschen tiefgreifend verändern, wie

die folgenden Beispiele zeigen:



Beim Öffnen der Tür wird der Nutzer durch

Gesichtserkennungsscanner und Fingerabrucklesevorrichtungen auf dem

Türgriff überprüft, um seine Identität zu bestätigen und sie mit den

aktuellsten auf Blockchain vorgehaltenen Verhaltensmustern zu

vergleichen. Dadurch beurteilt die Technologie die Berechtigung, ob

der Nutzer sich zu der Uhrzeit und an dem Ort Zutritt verschaffen

darf. Die mit einer Ein- und Ausreise verbundenen Zollprozeduren sind

kompliziert. Folgende Komponenten des THEKEY Ecosystems erleichtern

jedoch eine zügige Zollabfertigung: Gesichtserkennung und

Fingerabrucküberprüfung, Backstage-Informationen, Sperrlisten von den

Sicherheitsbehörden, Visaaufzeichnungen, Flugdaten und

Hotelinformationen. Wenn Sie sich fiebrig fühlen, erfasst das

intelligente Gerät an Ihrem Körper genaue Daten über Ihren

Gesundheitszustand. Darüber hinaus kann es auch ermitteln, wo genau

Sie krank sind. Mittels MTS (Medical Term Standardization) wird Ihre

Erkrankung diagnostiziert und die optimale Medikation oder Diagnose

und Behandlung gemäß Ihrer Krankenakte empfohlen. Das Gerät ist sogar

in der Lage, den jeweils nächstgelegenen und besten Arzt zu

empfehlen. Auf diese Weise hilft Ihnen die

Blockchain-IoT-Technologie, das günstigste Medikament so schnell wie

möglich zu bekommen, dessen Ursprung bis zur Quelle zurückverfolgt

werden kann.



Durch das THEKEY Ecosystem werden das Internet und die reale

Identität miteinander integriert, um Ihr Leben zu erleichtern.

Zusätzlich dient es als Grundlage für die zukünftige Künstliche

Intelligenz (KI). Dank BDMI und der Blockchain-Technologie mit

Verschlüsselungsalgorithmus wird der Schutz von personenbezogenen

Daten verbessert. Eigentum und Kontrolle der Identitätsdaten

verbleiben bei der jeweiligen Person.



Der Gründer und CEO von THEKEY Project, Xueli Li, erklärte: "Unser

Team hat sich der technischen Erforschung und Kommerzialisierung von

individuellen Daten verschrieben, die über Jahre hinweg von Behörden

oder anderen öffentlichen Institutionen validiert wurden. Die

Schwierigkeiten bei der Datenerfassung, Datenverarbeitung und

Datennutzung haben den Einsatz von individuellen Daten bisher

erschwert. Mit der Entwicklung der Blockchain-Technologie wurden die

Probleme in den Bereichen Datensicherheit, Dateneffizienz und

Datenschutz grundlegend gelöst. Somit kann die BDMI-Technologie nicht

nur als Hilfsmittel zur Betrugsbekämpfung in der

Sozialversicherungsindustrie eingesetzt werden, sondern fördert auch

die Online-IDV-Lösung. Und dies wiederum wird eine großartige

Transformation der Internettechnologie mit sich bringen."



"Die BDMI-Technologie ist zurzeit am weitesten fortgeschritten.

Wir haben hervorragende Ergebnisse bei der Datenerfassung und

Datenstandardisierung erzielt. Außerdem wurde das Geschäftsmodell von

IDV in zwei Pilotstädten erfolgreich getestet. Die personenbezogenen

Identitätsdaten von 210 Millionen Menschen in 66 Städten,

authentifiziert von den jeweiligen Behörden, sind in Echtzeit

verfügbar. In naher Zukunft wird jeder Lebensbereich von IDV

basierend auf der BDMI-Technologie profitieren. THEKEY Project wird

den systematischen Test im Jahr 2018 bestehen", sagte Guochun Xu, CTO

von THEKEY Project.



Wir laden Sie ein, den Schlüssel zusammen mit uns zu drehen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.thekey.vip.



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/590279/THEKEY.jpg



Originaltext: THEKEY

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100063135

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100063135.rss2



Pressekontakt:

Herr Rainforest Zuo

+86 13146797024

info@thekey.vip