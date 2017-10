Frankfurt - Das Anlageziel des Templeton Growth (Euro) Fund (ISIN LU0114760746/ WKN 941034, A (acc) EUR) ist langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen weltweit, auch in Schwellenländern, so die Experten von Franklin Templeton.Die globalen Aktienmärkte hätten im dritten Quartal 2017 in US-Dollar gemessen zugelegt, da sie durch anhaltende Anzeichen eines synchronen weltweiten Wirtschaftswachstums Auftrieb erhalten hätten. Die Märkte hätten den Schwerpunkt gleichermaßen auf die ermutigenden Konjunkturdaten sowohl aus den Industrie- als auch den Schwellenländern gelegt. Die Anleger hätten zwischen den Aussagen der US-amerikanischen, der Europäischen und der Kanadischen Zentralbank hinsichtlich des Zeitpunkts von Zinserhöhungen abwägen müssen. Die Aktienmärkte in Schwellenländern hätten insgesamt ihre Pendants in den Industrieländern übertroffen.

