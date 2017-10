Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Vossloh nach den jüngsten Zahlen von 54 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den vorsichtigen Aussagen habe sie ihre Ebit-Schätzung um 5 Prozent gesenkt und in der Folge das Kursziel angepasst, schrieb Analystin Katja Filzek in einer Studie vom Freitag. Der Schienentechnik-Spezialist befinde sich immer noch in einer Umbauphase./stk/das Datum der Analyse: 27.10.2017

AFA0175 2017-10-27/15:50

ISIN: DE0007667107