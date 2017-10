Australiens größter Goldproduzent Newcrest Mining (WKN 873365) hält an der Produktionsprognose für das Fiskaljahr 2017 fest, obwohl der Ausstoß im ersten Quartal gesunken war. Im dritten Kalenderquartal förderte der Konzern rund 523.000 Unzen Gold, was einen Rückgang von 5,2% gegenüber dem Vorquartal bedeutet. Newcrest geht aber davon aus, dass die Produktion in den kommenden Quartalen wieder steigen wird. Das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...