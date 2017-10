Frankfurt - Das Anlageziel des Templeton Growth (Euro) Fund (ISIN LU0114760746/ WKN 941034, A (acc) EUR) ist langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen weltweit, auch in Schwellenländern, so die Experten von Franklin Templeton.Im September hätten sich die Märkte von einem schwachen Monat August erholt und solide Zugewinne geliefert, da die Schlagzeilen um Nordkorea leicht abgeklungen seien und die großen Volkswirtschaften der Welt ein weitgehend synchronisiertes Wachstum an den Tag gelegt hätten. In diesem Umfeld habe sich der Fonds im August besser als sein Referenzindex entwickelt. Auf Sektorebene sei die stärkste Performance im übergewichteten Energiesektor erzielt worden, was neben der Titelselektion auch dem Anstieg des Ölpreises zu verdanken gewesen sei, nachdem die Türkei gedroht habe, die Pipeline, über die kurdisches Rohöl an die Märkte gelange, zu schließen.

