Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für diue Aktien der spanischen Bank Santander auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,00 Euro belassen. Das erfolgreiche dritte Quartal sei vor allem auf die guten Geschäfte in Brasilien und Mexiko zurückzuführen, schrieb Analyst Alvaro Serrano in einer Studie vom Freitag. Auch habe die eingegliederte Banco Popular stärker zu den Erträgen beigetragen, als gedacht. Trotzdem wies Vorstandschef José Antonio Alvarez darauf hin, dass sich der Nettozinsertrag im nächsten Jahr durch das in Mitleidenschaft gezogene Einlagengeschäft noch in Grenzen halten werde./kro/la Datum der Analyse: 27.10.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0199 2017-10-27/16:57

ISIN: ES0113900J37