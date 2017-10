Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2017/18 von 88 auf 92 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Software-Konzern habe über ein weiteres solides Quartal berichtet und zudem seinen Anteil an allgemeinen IT-Ausgaben ausgeweitet, was das Umsatzwachstum im Cloudbereich weiter antreiben sollte, schrieb Analystin Heather Bellini in einer Studie vom Freitag./ck Datum der Analyse: 27.10.2017

ISIN: US5949181045