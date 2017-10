Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

TIBCO-Partner Mercedes AMG Petronas F1 wird Konstrukteurs-Weltmeister 2017(press1) - Mit modernsten Analyse- und Integrationslösungen fahren dieSilberpfeile zum SiegMünchen, 27. Oktober 2017 - TIBCO Software Inc. [1], ein weltweitführender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware,setzt auch im Sport voll auf Gewinner: Nach dem Erfolg beim Großen Preisder USA steht TIBCO-Partner Mercedes-AMG Petronas Motorsport bei derKonstrukteurswertung zum vierten Mal in Folge auf dem Siegertreppchen derFIA Formula OneTM World Championship*. Als offizieller Partner desWerksteams überträgt TIBCO(R) innovative Lösungen mit neuester visuellerAnalyse- und Integrationstechnologie in die rasante Welt des Formel-1-Sports."Wir sind unglaublich stolz auf den Beitrag, den wir zum Erfolg diesestollen Teams geleistet haben. Mercedes-AMG Petronas Motorsport ist einPartner, der das ganze Potenzial unserer Software abruft", freut sichTIBCO-CMO Thomas Been. "Zum Abschluss der diesjährigen Formel-1-Saisonsind wir sehr gespannt darauf, was das Team als Nächstes vorhat und wiewir es auf dem Weg zu künftigen Erfolgen begleiten können."In seiner Funktion als Technologiepartner stellt TIBCO den Konstrukteurenvon Mercedes-AMG Petronas Motorsport ein intelligentes digitales"Nervensystem" bereit, das sämtliche Winkel des komplexen Formel-1-Organismus durchdringt und Daten, Software, Ausrüstung, Teams undManagement miteinander vernetzt. Dabei ermöglicht die Visualisierung vonhistorischen und Echtzeitdaten im richtigen Moment die richtigen Einblickeund Entscheidungen - eine zentrale Voraussetzung für den Erfolg auf derStrecke."Jede einzelne unserer Entscheidungen basiert auf Daten, die dann mit demFeedback unserer Fahrer abgeglichen werden. Entsprechend wichtig ist es,dass die Technologie zur Verarbeitung dieser Daten effizient und inEchtzeit funktioniert", erklärt Matt Harris, IT-Leiter bei Mercedes-AMGPetronas Motorsport. "Wir nutzen datengestützte Entscheidungen, um derKonkurrenz immer einer Nasenlänge voraus zu sein. Die Partnerschaft mitTIBCO spielt hierfür eine wichtige Rolle."TIBCO und Mercedes-AMG Petronas Motorsport werden auch künftig dieVerarbeitung und Analyse von Renndaten weiter vorantreiben und dabei dieFunktionalität der TIBCO Connected Intelligence Cloud nutzen.Follow us @TIBCO [2] on Twitter, and on our Facebook [3] and LinkedIn [4]pages to hear the latest news and updates from our team.*Vorbehaltlich der offiziellen Bestätigung durch die FIAInformationen über TIBCOAls Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO ConnectedIntelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und machtUnternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zuEndgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten inEchtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolleAnalyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende vonKunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operativeProzesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern.Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahrenSie unter http://www.tibco.com/.###TIBCO, Flogo, Mashery, Mashling, Statistica und das TIBCO Logo sindHandelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc.und/oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesemDokument genannt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werdennur zum Zweck der Warenbezeichnung erwähnt.PR-Kontakt Deutschlandeloquenza pr gmbhSvenja Op gen Oorth Katharina PöppelEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel.: 49 (0) 89 24 20 38-0E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

October 27, 2017 11:00 ET (15:00 GMT)