Liebe Leser,

Bayer ist am Donnerstag um mehr als 2 % nach unten gewandert und auch am heutigen Freitag geht es leicht abwärts. Damit hat die Aktie in den vergangenen Tagen entgegen der Erwartungen enttäuscht. Grund soll nach Aussage fundamental orientierter Analysten vor allem die Nachricht sein, dass etwa die Bündnisgrünen in der EU nun einen Untersuchungsausschuss wegen des Pflanzengifts Glyphosat fordern. Zudem sind nach den jüngsten Meldungen des Unternehmens die Umsätze gesunken. ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...