Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Wiener Privatbank -1,48% auf 15, davor 5 Tage im Plus (15,08% Zuwachs von 13,23 auf 15,22), Buwog +2,51% auf 24,49, davor 5 Tage im Minus (-7,06% Verlust von 25,7 auf 23,89), Amag -0,04% auf 54,73, davor 4 Tage im Plus (3,38% Zuwachs von 52,96 auf 54,75), S&T +2,95% auf 16,595, davor 4 Tage im Minus (-11,16% Verlust von 18,14 auf 16,12), KTM Industries -2,21% auf 5,701, davor 3 Tage im Plus (3,9% Zuwachs von 5,61 auf 5,83), Verbund +3,75% auf 20,75, davor 3 Tage im Minus (-2,7% Verlust von 20,55 auf 20), Polytec 0% auf 21, davor 3 Tage im Minus (-1,64% Verlust von 21,35 auf 21), Agrana +1,37% auf 107,55, davor 3 Tage im Minus (-2,21% Verlust von 108,5 auf 106,1). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance:...

