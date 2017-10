Der defizitäre Lieferdienst Hellofresh debütiert am kommenden Donnerstag an der Börse. Die Preisspanne für Aktien liegt zwischen neun und 11,50 Euro. Vor einigen Monaten wurde Hellofresh noch deutlich höher bewertet.

Der Lebensmittel-Lieferdienst Hellofresh kann im zweiten Anlauf auf einen Erfolg bei seinem Börsengang hoffen. Die Aktien würden wohl für 10,25 bis 11,50 Euro platziert und damit in der oberen Hälfte der Preisspanne, teilten die begleitenden Banken am Freitag mit. Innerhalb dieser Preisspanne seien die Orderbücher einschließlich der Platzierungsreserve gefüllt. Das defizitäre Unternehmen aus dem Reich von Rocket Internet will sein Debüt an der Frankfurter Börse am kommenden Donnerstag (2. November) feiern. Die Aktien ...

