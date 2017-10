Niemand hat je von Whitefish gehört. Doch jetzt hat die Firma mit zwei Mitarbeitern einen 300 Millionen Dollar-Auftrag aus Puerto Rico bekommen. Die Firmenzentrale ist im Heimatort von US-Innenminister Ryan Zinke.

Ein kleines Unternehmen aus der Heimatstadt von US-Innenminister Ryan Zinke hat einen 300 Millionen Dollar (etwa 258 Millionen Euro) schweren Vertrag für die Reparatur des Stromnetzes im US-Außengebiet Puerto Rico erhalten. Zinke betonte am Freitag (Ortszeit) in einer Stellungnahme, "absolut nichts" mit der Vergabe des Auftrags an die Firma zu tun gehabt zu haben. Jegliche Versuche der Medien oder politischer Gegner, ihm eine Verbindung zu der Firma zu unterstellen, seien "komplett grundlos". Nur im elitären Washington könne es als Verbrechen gesehen werden, wenn man aus einer kleinen Stadt stamme, schrieb Zinke.

Die Überprüfungsstelle des Innenministeriums kündigte an, die Vergabe des Auftrags zu bewerten. Zinke habe US-Präsident Donald Trump persönlich versichert, die Auftragsvergabe nicht beeinflusst zu haben, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders. Mitarbeiter der Regierung hätten keine Rolle dabei gespielt, dass die Strom-Behörde Puerto Ricos die Firma aus dem US-Staat ...

