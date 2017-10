Unterstützung für die ITS-Standardspezifikationen für Europa, Amerika und Japan, die wichtigsten Märkte der Welt

Da das Unternehmen seine Anwendung in miteinander verbundenen Autos erwartete, produzierteHitachi Solutions, Ltd.die C2X Middleware Platform, die eine Kommunikation per Funk zwischen zwei Fahrzeugen oder zwischen einer Straße und einem Fahrzeug verwendet, die japanische Intelligent Transport Systems (ITS) -Standardspezifikation unterstützt und ab 27. Oktober verkauft werden soll. Damit wird die Plattform, zusammen mit der Unterstützung, die sie bereits in Europa und Amerika liefert, die bedeutendsten ITS (Intelligent Transport Systems) -Standards weltweit unterstützen.

Die C2X Middleware Platform ist eine Middleware-Plattform zur Kommunikation, die für die Kommunikation per Funk in Echtzeit zwischen zwei Fahrzeugen oder zwischen einer Straße und einem Fahrzeug Anwendung findet. Sie unterstützt die Applikationsentwicklung in Bezug auf eine Unterstützung beim Fahren durch Funkkommunikation. So sollen Fahrzeuge Informationen, darunter fahrzeugbezogene Daten wie Position, Geschwindigkeit und Kontrolle von Kraftfahrzeugen, sowie Informationen zur Straßeninfrastruktur austauschen können, wie sie beispielsweise von nahen Straßenschildern und Straßensensoren eingehen.

Nun, da die C2X Middleware Platform die wichtigsten Spezifikationen der Welt unterstützt, können Unternehmen wie Autoteilehersteller und Hersteller von Ausrüstung für C2X-orientierte Applikationen für einen globalen Markt entwickeln. Dies erfolgt unabhängig von Unterschieden in den Nachrichtenformaten und Kommunikationsprotokollen verschiedener Spezifikationen.

In Zukunft wird Hitachi Solutions als führendes Unternehmen in der C2X-Technologie weiterhin an der Realisierung einer sichereren und zuverlässigeren mobilen Gesellschaft mitwirken.

Hintergrund

In neuerer Zeit gab es Fortschritte bei der Kommerzialisierung verbundener Autos und des automatischen Fahrens. Der Bedarf für kooperative ITS wird auch steigen. Menschen, Kraftfahrzeuge und Verkehrsinfrastrukturen wie Straßen werden mit Funkkommunikation in Echtzeit Informationen zwischen Autos oder einer Straße und einem Auto austauschen, um beispielsweise bei Unfällen und Staus entstehende Probleme zu lösen.

Jedoch sind die Standardspezifikationen für die Funkkommunikation je nach Land unterschiedlich. Somit müssen Entwickler von C2X-orientierten Anwendungen gemäß jeder Spezifikation eine separate Entwicklung durchführen, wobei die Anzahl von Entwurfs-, Entwicklungs- und Testschritten ansteigt.

Hitachi Solutions hat zuvor eine Middleware-Plattform für die Kommunikation vorgestellt, die ITS-Standardspezifikationen des Europäischen Instituts für Telekommunikationsnormen (European Telecommunication Standards Institute, ETSI) und der Society of Automobile Engineers (SAE) International aus Amerika unterstützte.

Seit kurzem nehmen zunehmend Länder aus Übersee am ITS Connect Promotion Consortium teil, das die Kommerzialisierung, den Betrieb und Support von ITS-Plattformtechnologien durchführt. Zudem wurden Supportsysteme für das Fahren auf dem Markt eingeführt, die mit der C2X-Kommunikation arbeiten. Indem Hitachi Solutions rasch die Unterstützung des ITS Connect-Kommunikationsstandards von Japan durch sein Produkt ermöglichte, wirkt es bei der Einführung von Ausrüstung für die Funkkommunikation auf Fahrzeugen und von eingebetteter Unternehmenssoftware innerhalb und außerhalb Japans mit.

Die Hauptfunktionen der kooperativen, ITS-orientierten C2X Middleware Platform, einer Kommunikationsplattform an Fahrzeugen

1. Kann die Standardspezifikationen von Europa, Amerika und Japan unterstützen und leicht innerhalb der Spezifikationen wechseln

Es wird möglich sein, die weltweit führenden ITS-Standardspezifikationen von Europa, Amerika und Japan rasch zu unterstützen und zwischen diesen Standards mit einfachen Parametereinstellungen hin- und herzuwechseln. Wir implementieren derzeit eine rasche Nachrichtenverarbeitung für Applikationen, die für dieses Produkt eingebettet wurden. Dazu unterstützen wird die unterschiedlichen Formattypen zur Datenkommunikation in unterschiedlichen Ländern. Es wird möglich sein, dieselben C2X-orientierten Applikationen weltweit rasch zu entwickeln, unabhängig von den Unterschieden der Nachrichtenformate und der Kommunikationsprotokolle in den verschiedenen Spezifikationen.

2. Präsentation eines Dienstleistungsangebots von nur einem Schritt von der Beratung während der Einführung bis hin zur Wartung

Hitachi Solutions hat aufgrund von Testereignissen und Verifikationstests durch mit C2X verbundenen Organisationen eine Kompatibilität und Interkonnektivität verifiziert, um die Unterstützung für die neuesten Standardspezifikationen zu gewährleisten. Auf Basis dieses Wissens und der Erfahrung werden wir den Kunden während der Verwendung der C2X Middleware bei der Beratung, im Support bei der Entwicklung sowie im Support und in der Wartung unterstützen.

Verkaufspreis Separate Schätzungen

Präsentation auf dem ITS World Congress 2017 in Montreal

Auf dem ITS World Congress 2017 in Montreal (29. Oktober bis 2. November), abgehalten in Montreal, Kanada, werden wir eine aktuelle maschinelle Übersetzung der C2X Middleware Platform vorstellen.

Einzelheiten zu den Produkten: http://www.hitachi-solutions.com/c2x/

