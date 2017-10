Liebe Leser,

die Daimler-Aktie hat es endlich wieder geschafft. Sie überwand in dieser Woche den 200-Wochen-Durchschnitt und notiert am Freitagvormittag bereits über 70 Euro je Aktie. Damit profitiert sie nicht nur von den Ergebnissen per drittes Quartal, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurden, sondern auch von der Gesamtmarktstabilität.

Denn wenn der DAX-Index nach oben prescht, dann kann man sich fast sicher sein, dass es in den meisten Fällen auch die Daimler-Aktie ... (David Iusow-Klassen)

