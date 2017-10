BERLIN (dpa-AFX) - Der geplante Verkauf der letzten Unternehmensteile der insolventen Air Berlin an Easyjet bietet nach Einschätzung von Verdi vielen Piloten und Flugbegleitern berufliche Sicherheit. "Es ist eine gute Nachricht, dass nun auch Easyjet einen Teil der insolventen Air Berlin kauft, weil damit rund 1000 Arbeitsplätze gesichert werden können", teilte Verdi-Vorstandsmitglied Christine Behle am Samstag in Berlin mit. Das britische Unternehmen hatte sich in der Nacht mit Air Berlin auf die Übernahme von 25 Flugzeugen geeinigt. Bis zu 1000 Piloten und Flugbegleitern sollen Stellen bei Easyjet angeboten werden.

Die neuen Mitarbeiter würden "in den kommenden Monaten eingestellt", auf der Grundlage von mit der Gewerkschaft Verdi ausgehandelten Tarifverträgen, teilte Easyjet mit. Behle erklärte, für die Beschäftigten solle es keine materiellen Einbußen geben. "Das gibt sehr vielen Beschäftigten von Air Berlin eine reelle Chance und berufliche Sicherheit für die Zukunft."

Damit haben sich Angaben von Air Berlin zufolge für weit mehr als 6000 Mitarbeiter neue berufliche Perspektiven ergeben. Bereits vor zwei Wochen hatte sich Lufthansa mit 81 Maschinen gut die Hälfte der Air-Berlin-Flotte gesichert. Bis zu 3000 Mitarbeiter sollen bei der Lufthansa-Tochter Eurowings unterkommen. Davon sollen rund 1700 Mitarbeiter mit den Air-Berlin-Töchtern Niki und LGW direkt übernommen werden, auf die anderen 1300 Stellen können sich Interessenten bewerben.

Für 1200 Beschäftigte des Bodenpersonals in Berlin und 550 Mitarbeiter der Air-Berlin-Technik besteht die Möglichkeit, in eine Transfergesellschaft zu gehen. 300 Mitarbeiter der Air-Berlin-Technik werden von Nayak/Zeitfracht übernommen. Mehrere Hundert Mitarbeiter haben Unternehmensangaben zufolge Air Berlin bereits Richtung neuer Arbeitgeber verlassen./sba/DP/zb

ISIN GB00B128C026 DE0008232125 GB00B7KR2P84

AXC0018 2017-10-28/12:26