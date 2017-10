FRANKFURT (Dow Jones)- Easyjet übernimmt die letzten verbliebenen Unternehmensteile von Air Berlin. Die britische Billigfluggesellschaft übernimmt 25 A320-Maschinen aus den Beständen von Air Berlin und stationiert diese primär am Flughafen Berlin-Tegel. Im Paket enthalten sind auch einige Start- und Landerechte, sogenannte Slots, wie Easyjet mitteilte. Dafür legen die Briten 40 Millionen Euro auf Tisch.

Easyjet will zudem etwa 1.000 Stellen in Berlin neu ausschreiben, auf die sich Piloten und Kabinenmitarbeiter von Air Berlin bewerben können. Diese würde mit deutschen Tarifverträgen eingestellt, teilte das Unternehmen weiter mit.

Der Verkaufsverhandlungen mit Easyjet, die seit dem Frühsommer laufen, hatten sich etwas länger hingezogen als erwartet. Der Kauf steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Gläubigerausschuss, den Sachwalter im Insolvenzverfahren und der europäischen Wettbewerbsbehörde in Brüssel.

Damit sind nun alle Bieterverfahren für Air Berlin abgeschlossen und alle Teile verkauft. Das Insolvenzverfahren soll in den nächsten Tagen eröffnet werden. Bereits vor mehr als zwei Wochen hatte die Deutsche Lufthansa den Zuschlag für die Übernahme der Ferienfluggesellschaft Niki und der Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) sowie 20 weitere Flugzeuge erhalten. Die Air-Berlin-Frachttochter Leisure Cargo geht an das Logistikunternehmen Zeitfracht und die Air Berlin Technik an die Bietergemeinschaft von Zeitfracht und Nayak.

Für etwa 80 Prozent der Air-Berlin-Mitarbeiter seien bereits Anschlussbeschäftigungen gefunden worden, teilte Air Berlin mit.

Kontakt zur Autorin: stefanie.haxel@wsj.com

DJN/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2017 11:12 ET (15:12 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.