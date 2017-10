Liebe Leser,

RWE blickt angesichts des soliden 1. Halbjahrs zuversichtlicher in die Zukunft, nachdem das vergangene Jahr mit einem Rekordverlust abgeschlossen wurde. Das Unternehmen profitierte von Zuwächsen im Energiehandel und bei der Ökostromtochter innogy, an der noch 77% der Anteile gehalten werden. Die Einnahmen aus den Braunkohle- und Atomkraftwerken lagen aufgrund der gesunkenen Strom-Großhandelspreise unter dem Vorjahreswert. Besser als erhofft läuft auch das Geschäft in der europäischen ... (Volker Gelfarth)

