Liebe Leser,

EVNs Geschäfte haben sich in den ersten 9 Monaten positiv entwickelt. Der Umsatz stieg um 9,2%. Der Anstieg hatte 2 Ursachen: 1. Die Temperaturen in EVNs Kernmärkten lagen unter dem Vorjahr und unter dem Mehrjahresdurchschnitt, was zu höheren Strom-und Gasnetzabsätzen geführt hat. 2. Der Bedarf an Stromlieferungen aus den thermischen Kraftwerken zur Netzstabilisierung in Süddeutschland und Österreich (Stichwort: Engpassmanagement) steigt. Begünstigt wurde die Geschäftsentwicklung ... (Volker Gelfarth)

