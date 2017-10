Digitalisierung kann nicht von einem einzigen Akteur allein

erreicht werden. Huawei arbeitet gemeinsam mit Partnern am Aufbau

einer offenen digitalen Umgebung für einen einzigen Zugriffspunkt mit

globaler Reichweite - von Europa aus in die ganze Welt.



Berlin (ots/PRNewswire) - Huawei, ein weltweit führender Anbieter

von Lösungen in der Informations- und Kommunikationstechnologie

(IKT), hat auf der diesjährigen Huawei Eco-Connect Europe in Berlin

die Stärke von offenen Umgebungen und einer kooperativen IKT

gefeiert. Unter dem Motto "Go Digital - Go Cloud" wurde auf der

Vorzeigeveranstaltung von Huawei in Europa insbesondere der Bedarf

für die Schaffung und Gestaltung einer offenen, innovativen

IKT-Umgebung, mit der die digitale Transformation des europäischen

Geschäfts vorangetrieben werden kann, betont.



"Der digitale Wandel ist nicht länger ein Trend in der Zukunft -

er passiert genau jetzt, aber der digitale Wandel kann nicht von

einem einzigen Unternehmen oder einer einzigen Organisation allein

geschafft werden." Vincent Pang, Präsident der Region Westeuropa bei

Huawei, sagte dazu: "Als ein zuverlässiges Unternehmen, das für

Innovationen und die Umsetzung bei der digitalen Infrastruktur sorgt,

zielt Huawei auf den Aufbau einer offenen Plattform in Europa und

weltweit ab, was zu engeren Kooperationen in der gesamten

Digitalbranche führen soll. Die Plattform wird

Cross-Industry-Innovationen befördern, eine digitale Kultur schaffen

und Kommunen und Unternehmen in Europa einen deutlichen Mehrwert

bescheren. Und das ist der Grund, warum wir die Eco-Connect-Konferenz

zusammen mit unseren Partnern veranstalten."



Kooperation ist der Schlüssel zu Innovationen und sie hilft bei

der Entwicklung einer gut funktionierenden digitalen Umgebung. An der

Huawei Eco-Connect Europe 2017 haben über 2.000 Partner, Kunden,

Medienvertreter, Analysten und wichtige Meinungsführer aus der

Branche teilgenommen, darunter Intel, Altair, Commvault, KUKA, Orange

Business Services und SAP.



Während der Konferenz hat Huawei auch Pläne angekündigt, ein

globales Cloud-Netzwerk aufzubauen, das auf der eigenen öffentlichen

Cloud sowie auf Clouds, die das Unternehmen zusammen mit Partnern

aufgebaut hat, basiert. Huawei ist davon überzeugt, dass die Cloud

sich nur dann gut entwickeln wird, wenn sie Kunden dabei unterstützt,

Wert auf einer beständigen Grundlage zu schaffen. Das CERN (die

Europäische Organisation für Kernforschung) hat bereits seine

Arbeitslasten in die öffentliche Cloud, die gemeinsam von Huawei und

T-Systems entwickelt wurde, verlagert. Das CERN, das den Tausenden

von hochleistungsfähigen Rechenknoten von Huawei vertraut, hat die

Gesamtwartungskosten für die Experimente mit dem Large Hadron

Collider um annähernd 67 Prozent gesenkt und den Online-Durchlauf von

90 auf 15 Tage verkürzt.



OpenLab ist eine weitere der Initiativen von Huawei, die das

Engagement unterstreichen soll, digitale Umgebungen zusammen mit

Partnern auf eine offene und kooperative Weise aufzubauen.

Verschiedene große Unternehmen und Abteilungen von Regierungsbehörden

sind bereits dabei, Lösungen, die von Huaweis OpenLabs entwickelt

wurden, zu implementieren. So hat Huawei beispielsweise eng mit

Altair zusammengearbeitet, um eine Lösung für Unternehmen zur

Simulation in der Cloud für den Einsatz in Forschung und Entwicklung

in der Automobilindustrie zu kreieren. Außerdem hat Huawei zusammen

mit Partnern, wie SAP und Oracle, Innovationen entwickelt, die

IoT-Lösungen, mit denen Kunden starke, kosteneffektive Stromnetze

aufbauen können, voranbringen sollen. Als weitere Demonstration des

Engagements des Unternehmens für eine offene Umgebung wird Huawei bis

Ende dieses Jahres sein nächstes OpenLab in Paris starten.



Für Verbraucher hat Huawei im Vorfeld des für 2018 geplanten

Starts des Huawei AppStore und des Huawei Video Service einige neue

Mobildienste, Partnerschaften für Inhalte zusammen mit 15 großen App-

und Spielentwicklern und zwei strategische Partnerschaften mit

wichtigen Anbietern von Videoinhalten vorgestellt. Des Weiteren hat

MobileIron während der Huawei eco-CONNECT eine Vorführung von

ZeroTouch Enrollment in der MobileIron Cloud mithilfe des gerade auf

den Markt gebrachten Huawei Mate10 Pro angeboten. Die Vorführung

zeigt, wie IT-Abteilungen und Anwender sich die Mühe bei der

praktischen Einrichtung von unternehmenseigenen Android-Smartphones

und -Tablets sparen können.



Als gemeinsamer Ausblick in die Zukunft, plant Huawei mit Partnern

den Aufbau einer digitalen Umgebung, die es seinen Kunden erlaubt,

Geschäfte auf der ganzen Welt über einen einzigen Zugriffspunkt

weiterzuentwickeln. Huawei hat sich für Partner aus der Industrie zu

einer IKT-Plattform entwickelt und eröffnet 6 Domains mit über 3.000

branchenführenden IKT-APIs.



In der Zwischenzeit wird Huawei zudem stark in die Förderung von

digitalen Talenten und die Entwicklung des digitalen Denkens in

Europa investieren. "Was die Entwicklung von digitalen Talente und

die Kultivierung eines digitalen Denkens angeht, so gibt es in Europa

immer noch Platz für Verbesserungen. In den vergangenen 15 Jahren hat

sich Huawei für die Unterstützung von IKT-Talenten und die

Entwicklung von digitalen Fähigkeiten in Europa engagiert. Auf

Grundlage der bestehenden Programme haben wir uns dazu entschieden,

eine Digital Impact Initiative in ganz Europa zu starten, um das

digitale Denken zu stärken und beim Aufbau von stärkeren digitalen

Kompetenzen in der gesamten Region zu helfen. Vincent Pang sagte

weiter: "Wir beabsichtigen, in den nächsten fünf Jahren mit fünf

Millionen Menschen in ganz Europa verbunden zu sein und uns mit ihnen

auseinanderzusetzen, 100.000 Menschen mit digitalen Fähigkeiten für

ihre Leben und die Arbeit auszustatten und 5.000 leitende

IKT-Fachleute weiterzubilden."



