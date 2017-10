Köln (ots) -



Die Deutsche Akademie für Fernsehen hat in diesem Jahr zwei WDR-Produktionen ausgezeichnet: den Dokumentarfilm "Glaubenskrieger" und den ARD-Fernsehfilm "Zielfahnder - Flucht in die Karpaten".



Der Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen in der Kategorie Dokumentarfilm geht an Till Schauder und Christoph Menardi für die ARD/WDR-Koproduktion "Glaubenskrieger". Die Dokumentation begleitet eine Gruppe junger muslimischer Aktivisten aus Nordrhein-Westfalen, die jedwede Gewalt im Namen des Islam anprangern. Mit drastischen Aktionen und Videos kämpfen Hassan Geuad und seine Gruppe "12th MemoRise" gegen Extremismus und für einen reformierten, friedlichen Islam in Deutschland. "Glaubenskrieger" siegte bereits im Doku-Wettbewerbs "Top oft the Docs" der ARD 2016 und wurde auf dem Filmfest München 2017 gezeigt.



"Glaubenskrieger" (Erstsendetermin: 19.07.2017, Das Erste) wurde von NEOS FILM im Auftrag von WDR, BR, MDR, NDR, RBB und SWR produziert und ist noch bis zum 28. November in der ARD-Mediathek abrufbar. WDR-Redaktion: Jutta Krug.



Claudia Wolscht wurde in der Kategorie Filmschnitt für "Zielfahnder - Flucht in die Karpaten" (Regie Dominik Graf) ausgezeichnet. In dem ARD-Fernsehfilm verfolgen die Zielfahnder Hanna Landauer und Sven Schröder vom LKA in Nordrhein-Westfalen einen geflohenen Gewaltverbrecher quer durch Deutschland bis in entlegene Gebiete in Rumänien. "Die Zielfahnder - Flucht in die Karpaten" (Erstausstrahlung 19. November 2016) ist eine Produktion der Wiedemann & Berg Television in Koproduktion mit der ARD Degeto und dem WDR für Das Erste, gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW. Redaktion: Katja Kirchen (ARD Degeto) und Frank Tönsmann (WDR).



Die Deutsche Akademie für Fernsehen zeichnet in diesem Jahr bereits zum fünften Mal Fernsehschaffende aller kreativen Gewerke des Fernsehens für ihre persönlichen herausragenden Leistungen bei der Herstellung deutscher Fernsehprogramme aus. Die Auszeichnungen wurden am 28. Oktober in Köln bei einer feierlichen Abendveranstaltung vergeben.



