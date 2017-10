Liebe Leser,

Übernahmen im Handel sind zuletzt selten geworden, weil Investoren eher in Online-Firmen ihr Geld investierten. Jetzt bietet die Beteiligungsgesellschaft Sycamore für Staples 10,25 $ je Aktie in bar. Der insgesamt 6,9 Mrd $ schwere Kauf soll bis Ende 2017 über die Bühne gehen, muss aber noch von den Behörden genehmigt werden. Staples betreibt auch in Deutschland Filialen. Der Konzern leidet schon seit Jahren unter der zunehmenden Konkurrenz von Online-Händlern wie Amazon sowie ... (Volker Gelfarth)

