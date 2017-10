Liebe Leser,

mit 2,53 Mrd € hat Stora Enso im 2. Quartal zwar einen Umsatz auf Vorjahrsniveau erwirtschaftet. Aufgelaufene Wartungskosten in Höhe von 15 Mio € belasteten allerdings das operative Ergebnis, das um 3,1% auf 215 Mio € zurückging. Die Bilanz wurde weiter gestärkt, das EBITDA zur Nettoverschuldung ist in den vergangenen 4 Jahren von 2,0 auf 3,2 gestiegen. Die Sparte Holzprodukte lieferte im 2. Quartal insgesamt 1,29 Mio qm Schnittholz und Holzprodukte aus, was einer leichten ... (Volker Gelfarth)

