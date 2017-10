Thomas Birtel: Grüß Gott, mein Name ist Thomas Birtel, ich bin Vorstandsvorsitzender der Strabag SE in Wien boersenradio.at: Börsenjubiläum. Zehn Jahre an der Wiener Börse - wieder muss man sagen. Am 19. Oktober 2007 war ReIPO. Strabag war ja schon mal an der Wiener Börse und hat sich dann 1999 delisten lassen. Warum damals das Delisting und warum der erneute IPO 2007? Man kann die beiden Firmen von der Größe und Bedeutung her nicht vergleichen. Die Strabag war ja bis 1999 unter dem Namen "Bauholding AG" an der Wiener Börse gelistet, aber von der Größenordnung her eine ganze Liga kleiner als die Strabag SE, die dann acht Jahre später erneut an die Börse gegangen ist. Und im Übrigen haben sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...