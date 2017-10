Liebe Leser,

die Heidelberger Druck ist in den zurückliegenden Tagen weiter nach oben gelaufen. Damit hat der Wert seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und zeigt, dass es in der kommenden Woche einen sehr starken neuen Rekord geben kann. Die Aktie hatte am 4. Oktober bei 3,58 Euro ein neues 5-Jahres-Hoch markiert. Darauf fehlen nach dieser Woche nur noch gut 4 %. Wesentliche neue wirtschaftliche Gründe haben Analysten dafür nicht verantwortlich machen können. Dennoch ging es um etwa 2 % aufwärts. ... (Frank Holbaum)

