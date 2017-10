Halle (ots) - Volkswagen-Konzern hat durch verschachtelte Firmenkonstruktionen in Luxemburg vermutlich viele Millionen an Steuern gespart. Ähnliche Praktiken werden Unternehmen wie Veolia, BASF oder der Modekette Zara vorgeworfen. Es zeigt sich: Die trickreiche Steuervermeidung ist keine üble Spezialität US-amerikanischer Internetriesen wie Amazon oder Google, sondern normale Praxis internationaler Konzerne. Bemerkenswert ist aber doch: Die meisten der Steuertricks sind legal, weswegen die Konzerne selten verklagt, sondern ihre Methoden bloß beklagt werden.



