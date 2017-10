Chiba, Japan (ots/PRNewswire) - Das Chiba Aqualine Marathon-Planungskommittee legte während seiner 10. Hauptversammlung am 25. Oktober die Richtlinien für den organisatorischen Ablauf des Chiba Aqualine Marathons 2018 fest.



Der Chiba Aqualine Marathon, der für das "Laufen entlang des Meeres" durch den Brückenabschnitt des Tokyo Bay Aqualine Expressways konzipiert ist, wird im Herbst nächsten Jahres zum ersten Mal seit zwei Jahren stattfinden.



Fotos vom Marathon 2016 https://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M10 2229/201710257177/_prw_PI1fl_9fOWY3qV.jpg (https://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M102229/201710257177/_prw_PI1fl_9fOWY3qV.jpg) https://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M102229/201710257177/_prw_PI 2fl_NX4MWQcD.jpg (https://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M102229/201710257177/_prw_PI2fl_NX4MWQcD.jpg)



1. Wettbewerbsüberblick (1) Datum/Uhrzeit: Sonntag, 21. Oktober 2018 Rollstuhl-Halbmarathon beginnt um 9.55 Uhr. Startzeit Marathon, Halbmarathon um 10.00 Uhr.



(2) Veranstaltungstyp/Teilnehmerzahl/Zeitlimit/Startgeld



Veranstaltungstyp Teilnehmerzahl Zeitlimit Startgeld Marathon 12,000 6 Stunden JPY12,500 Halbmarathon 5,000 3 Stunden JPY9,500 Gesamtzahl* 10 Minuten Rollstuhl-Halbmarathon ungefähr 10 1 Stunde JPY9,500 Teilnehmer* 5 Minuten



*Die Gesamtkapazität für die beiden Halbmarathon-Veranstaltungen beläuft sich auf 5000 (dies beeinhaltet die ca. 10 Teilnehmer des Rollstuhl-Marathons)



(3) Anmeldungsverfahren



Online-Anmeldung von Freitag, 13. April 2018, 12.00 Uhr bis Dienstag, 8. Mai 2018, 17.00 Uhr.



2. Was ist neu? (1) Einführung von "Team Race" Teil des Marathons 2018 wird ein "Team Race" ("Teamrennen") sein, das Familien und Freunden eine zwanglose Teilnahme als Team ermöglicht. Gruppenanmeldungen, die jeweils mehrere Namen beinhalten, werden angenommen und die Teams messen sich anhand ihrer Zeiten. (Dies findet ausschließlich während der Marathon-Veranstaltung statt)



(2) Entwicklung der "CHI-BA+KUN Intensive Marathon Training App" (vorläufiger Name)



Eine für Smartphones bestimmte App befindet sich in der Entwicklung und wird "CHI-BA-KUN" präsentieren, das Maskottchen des Verwaltungsbezirks Chiba. Zusätzlich zu einem Menü, das es dem Läufer ermöglicht, das Marathontraining auf unterhaltsame Weise zu absolvieren, soll die App ein weiteres Menü beeinhalten, das die Läufer mittels "Augmented Reality" (AR) "erweiterte Realität") und Stimme während realer Probeläufe mit nützlichen Informationen auf der Marathonstrecke versorgt (wie z.B. Wasser- und Verpflegungsstellen sowie die bereits zurückgelegte Strecke in Kilometern).



3. Die offizielle Marathon-Webseite/SNS Offizielle Webseite: http://chiba-aqualine-marathon.com/2018/en Offizieller Instagram-Account:https://www.instagram.com/chibaaquarun/ Offizielle LINE@: https://line.me/R/ti/p/%40chibaaquarun Offizielle Facebook-Seite:http://www.facebook.com/chibaaquarun/



OTS: Chiba Aqualine Marathon Planning Committee newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128450 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128450.rss2



Pressekontakt: Takehiro Takamatsu Chiba Aqualine Marathon Planungskommittee Abteilung für Sport und Bildung Bereich Pädagogische Förderung Bildungsrat der Präfektur Chiba Tel: +81-43-223-4107 E-Mail: aqua-run@pref.chiba.lg.jp