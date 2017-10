Der Laborausstatter PerkinElmer (ISIN: US7140461093, NYSE: PKI) zahlt eine reguläre Quartalsdividende in Höhe von sieben US-Cents an seine Aktionäre. Damit schüttet das Unternehmen auf das Jahr hochgerechnet 0,28 US-Dollar aus. Die Auszahlung erfolgt am 9. Februar 2018 (Record date: 19. Januar 2018). Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 72,72 US-Dollar (Stand: 27. Oktober 2017) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,39 Prozent. Perkin-Elmer ist 1937 ...

