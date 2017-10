Hypoport: Finales Neun-Monats-Ergebnis bestätigt Wachstumskurs

- Umsatzwachstum von 27% auf 143,7 Mio. Euro - EBIT steigt um 10% auf 18,6 Mio. Euro - Ergebnis pro Aktie um 14% auf 2,48 Euro gesteigert

- Geschäftsbereiche Kreditplattform und Privatkunden wachsen deutlich zweistellig

- Geschäftsbereich Institutionelle Kunden trotz etwas schwächerem dritten Quartal mit gutem Neun-Monats-Ergebnis

- Jüngster Geschäftsbereich Versicherungsplattform entwickelt sich hervorragend

Berlin, 30. Oktober 2017: Die Hypoport AG bestätigt mit der Veröffentlichung der finalen Ergebnisse der ersten neun Monate 2017 die bereits gemeldeten vorläufigen Kennzahlen. Danach stieg der Umsatz um 27% auf 143,7 Mio. Euro (9M 2016: 113,5 Mio. Euro). Das EBIT konnte im gleichen Zeitraum auf 18,6 Mio. Euro (9M 2016: 16,7 Mio. Euro; +10%) ausgebaut werden. Für die Aktionäre der Hypoport AG wurde somit eine Steigerung des Ergebnisses je Aktie um 14% auf 2,48 Euro (9M 2016: 2,17 Euro) erzielt.

Der Geschäftsbereich Kreditplattform hat in den ersten neun Monaten 2017 mit einem Umsatz von 57,5 Mio. Euro (9M 2016*: 48,9 Mio. Euro; +17%) zum Unternehmenswachstum beigetragen. In diesem Geschäftsbereich betrug das EBIT 11,7 Mio. Euro (9M 2016*: 10,6 Mio. Euro; +10%).

Der Geschäftsbereich Privatkunden lieferte mit einem Umsatzerlös von 61,6 Mio. Euro (9M 2016*: 50,5 Mio. Euro; +22%) den stärksten Beitrag zum Ergebnis der Hypoport-Gruppe. Diese Entwicklung konnte auch durch einen Ausbau der Berateranzahl um 9% auf 542 Berater erreicht werden. Durch eine überproportionale Steigerung wurde ein EBIT von 9,4 Mio. Euro (9M 2016*: 7,2 Mio. Euro; +31%) erreicht.

Im Geschäftsbereich Institutionelle Kunden wurde, trotz im dritten Quartal etwas nachlassender Dynamik, innerhalb der ersten neun Monaten 2017 ein Umsatz von 14,5 Mio. Euro (9M 2016: 11,9 Mio. Euro; +21%) und ein EBIT von 4,1 Mio. Euro (9M 2016: 3,6 Mio. Euro; +15%) erwirtschaftet.

Der jüngste Geschäftsbereich Versicherungsplattform hat, getragen von weiteren Akquisitionen, in den ersten neun Monaten 2017 seinen Umsatz mehr als verdreifacht und erreichte ein Niveau von 10,9 Mio. Euro (9M 2016*: 2,9 Mio. Euro). Aufgrund der hohen Anlaufinvestitionen beträgt das EBIT -0,9 Mio. Euro (9M 2016*: +0,1 Mio. Euro).

Ronald Slabke, Vorsitzender des Vorstands der Hypoport AG, erläutert: "Wir sind mit der Entwicklung der Hypoport-Gruppe in den ersten neun Monaten 2017 absolut zufrieden. In einem nur stabilen Gesamtmarkt konnten alle Geschäftsbereiche zweistellige Wachstumsraten aufweisen und Marktanteile gewinnen. Zusätzlich ist Europace der innovativste B2B-Marktplatz und Dr. Klein erneut als der fairste Finanzvertrieb ausgezeichnet worden. In unserem traditionell volatilsten Bereich Institutionelle Kunden investieren wir zunehmend in die Diversifizierung unseres Vertriebs und die Digitalisierung unserer Kundenbeziehung. Das wird auch diesen Geschäftsbereich dauerhaft auf Wachstumskurs halten. Und unser neuester Geschäftsbereich Versicherungsplattform wird mit einem erwarteten Umsatzplus von ca. 50% in 2018 sein dynamisches Wachstum fortsetzen. Wir sind on Track!"

* Vorjahreswerte angepasst, siehe Erläuterungen zum Zwischenbericht Hypoport AG zum 30.09.2017 "Vergleichbarkeit der Vorjahreswerte"

Über die Hypoport AG Die Hypoport AG ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Die Tochterunternehmen der Hypoport-Gruppe befassen sich mit dem Vertrieb von Finanzdienstleistungen, ermöglicht oder unterstützt durch Finanz-Technologie (FinTech). Die Hypoport-Tochterunternehmen sind in vier Geschäftsbereiche segmentiert.

Der Geschäftsbereich Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten Finanzmarktplatz EUROPACE die größte deutsche Softwareplattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt mehr als 450 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberater wickeln monatlich etwa 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von rund 4 Mrd. Euro über EUROPACE ab. Neben EUROPACE fördern die Teilmarktplätze FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und Starpool das Wachstum der Kreditplattform.

Der Geschäftsbereich Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden und dem Verbraucherportal Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukte direkt an Verbraucher richten.

Der Geschäftsbereich Institutionelle Kunden ist mit der DR. KLEIN Firmenkunden AG ein führender Finanzdienstleistungspartner der Wohnungswirtschaft und gewerblicher Immobilieninvestoren.

Der Geschäftsbereich Versicherungsplattform betreibt mit Smart InsurTech eine Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur Verwaltung von Versicherungspolicen.

Die Hypoport AG hat ihren Sitz in Berlin und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter. Hypoport ist an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im SDAX vertreten.

