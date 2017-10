FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Novartis will seinen Onkologiebereich mit einer Milliardenübernahme ausbauen. Novartis plant den Kauf der französischen Advanced Accelerator Applications (AAA), die vor allem im Bereich Radiopharmazie tätig ist. AAA werde bei dabei insgesamt mit 3,9 Milliarden US-Dollar bewertet. Novartis biete 41 Dollar je Stammaktie in bar und 82 Dollar je American Depositary Share (ADR). Mit dem AAA-Board sei bereits eine Absichtserklärung für die komplette Übernahme erzielt worden, so Novartis.

Ganz überraschend kommt der Deal nicht. Ende September wurde bereits darüber spekuliert, dass der Schweizer Konzern eine Übernahme von AAA ins Auge gefasst habe.

October 30, 2017 02:23 ET (06:23 GMT)

