Liebe Leser,

durch das Verkaufssignal in der Stochastik ist die Aktie von Kloeckner & Co. etwas abgerutscht und nun auch unter die 10-Euro-Marke zurückgegangen. Bereits zu Beginn des Jahres wurde die Aktie durch ein Verkaufssignal belastet. In den Sommermonaten 2017 konnte die Aktie sich im Bereich um 9 Euro stabilisieren und hier einen Boden ausbilden. Anschließend erfolgte ein starker Anstieg, der den Kurs um über 19 % nach oben klettern ließ.

Einschätzung zum Chartbild: Verlassen

