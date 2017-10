Bei Illumina (WKN:927079) läuft es im Jahr 2017 gerade gut. Der Pionier im Bereich Gensequenzierung hat am Dienstag seine Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt gegeben. Illumina übertraf erneut die Erwartungen und verzeichnete ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum und hob die Prognose für das Gesamtjahr 2017 an.



Das Managementteam des Unternehmens beantwortete die Fragen der Analysten in einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Bekanntgabe der Ergebnisse. Hier sind fünf faszinierende Dinge, die uns Illuminas Führungskräfte wissen lassen wollen (Zitate mit freundlicher Genehmigung von S&P Global Market Intelligence.)

1. NovaSeq übertrifft die Erwartungen

So ziemlich jeder erwartete, dass Illumina mit der Einführung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...