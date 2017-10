Unten anbei bekommen Sie eine neue Ausgabe von unserem SI Video Talk mit folgenden Themen: - Nelson, ich habe gerade in meiner deutschen Einführung gesagt, dass es in den letzten Monaten eine richtig gute Entwicklung bei Euch gegeben hat, sowohl auf der Aktienpreisseite als auch auf der Unternehmensseite. Vielleicht kannst Du uns ein Update geben, was alles seit unserem letzten Interview passiert ist? - Welche Art von Material könnt Ihr damit recyceln? - Mit den Pilotanlagen könnt Ihr damit auch Cash Flow generieren? - Wie wollt Ihr die 10 Mio. für die Produktionsanlagen finanzieren? - Das heißt, nächstes Jahr um diese Zeit sollten welche Anlagen in Produktion sein? - Kommen wir zur aktuellen Aktienstruktur? - Auf wie viele Tonnen Mg - Abraum habt Ihr...

