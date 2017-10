Die Commerzbank hat das Kursziel für Munich Re nach einem Bericht des "Handelsblatts" über den bevor stehenden Verkauf von stillgelegten Lebensversicherungen von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sollte der Rückversicherer tatsächlich den Verkauf seines Geschäfts mit stillgelegten Lebensversicherungen der Töchter Ergo Leben und Victoria angehen, so seien dies beträchtliche Transaktionen mit Blick auf die Policen und Kapitalanlagen, schrieb Analyst Michael Haid in einer Studie vom Montag. Ein Preis in Höhe eines mittleren bis hohen dreistelligen Millionen-Euro-Betrags sähe er als positiv an./ck/zb Datum der Analyse: 30.10.2017

ISIN: DE0008430026