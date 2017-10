LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Washtec von 67 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Waschanlagen-Hersteller angehoben nachdem das Management ein starkes Schlussquartal in Aussicht gestellt hat, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Montag. Er sei zunächst davon ausgegangen, dass Washtec seine Margenziele womöglich nicht erreichen kann. In Bezug auf seine Kostenkontrolle und mögliche Skaleneffekte habe er das Unternehmen aber unterschätzt./she/zb

Datum der Analyse: 30.10.2017

