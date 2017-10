Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Hamburg (pta019/30.10.2017/12:58) - Auf diesem Weg möchten wir unsere Aktionäre über den aktuellen Stand bezüglich der Eintragung der Kapitalerhöhung informieren.



Da es sich bei der am 11. April 2017 in der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Kapitalmaßnahme um eine kombinierte Bar- und Sachkapitalerhöhung handelt, bedurfte es nach der Zeichnung der Sacheinleger einer Bekanntmachung gem. § 183a AktG, welche am 30.08.2017 veröffentlicht wurde. Die Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister konnte dadurch erst nach Ablauf der vierwöchigen Frist nach dem 27. September 2017 erfolgen.



Mittlerweile befindet sich der Vorgang beim zuständigen Amtsgericht Berlin Charlottenburg in Bearbeitung und wir hoffen, dass nach der Beantwortung einiger Rückfragen des Gerichts die Eintragung nun in Kürze erfolgen kann.



Wir bitten daher insbesondere die Aktionäre, die uns im Rahmen der Barkapitalerhöhung durch ihre Zeichnung ihr Vertrauen ausgesprochen haben, nochmals um ein wenig Geduld, bis sich die neuen Aktien in ihren Depots wiederfinden.



