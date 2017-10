Berlin (ots) -



Motorola Solutions hat sein weltweit 3,5-millionstes TETRA-Digitalfunkgerät an Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) ausgeliefert. Anlässlich dieses wichtigen Meilensteins hat Christoph Thomas, Geschäftsführer der Motorola Solutions Germany GmbH, ein speziell designtes TETRA-Digitalfunkgerät an Dr. Dieter Romann, Präsident des Bundespolizeipräsidiums, übergeben. Die Ausstattung aller am Digitalfunk teilnehmenden Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben des Bundes mit Digitalfunkendgeräten und -zubehör von Motorola Solutions erfolgt auf Grundlage einer durch das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern geschlossenen Rahmenvereinbarung nach europaweiter Ausschreibung. Die Übergabe fand im TETRA-Kompetenzzentrum von Motorola Solutions in Berlin statt.



Dieser Meilenstein in der Geschichte des TETRA-Digitalfunks findet zu einer Zeit statt, in der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben großen Herausforderungen im Bereich der inneren Sicherheit gegenüberstehen: Die weltweiten Bedrohungen werden immer komplexer und die Budgets geraten stärker unter Druck. Einsatzkräfte brauchen heute interoperable Lösungen für Sprach-, Daten- und Multimedia-Dienste, mit denen sie schneller, sicherer und effektiver arbeiten können.



"Die Auslieferung unseres 3,5-millionsten TETRA-Digitalfunkgerätes unterstreicht einmal mehr unsere führende Position bei der Bereitstellung sicherheitskritischer Lösungen für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie Unternehmen weltweit", sagt Christoph Thomas, Geschäftsführer der Motorola Solutions Germany GmbH. "Wir investieren auch weiterhin intensiv in TETRA und neue, mobile Breitband-basierte Smart-Public-Safety-Lösungen. Der TETRA-Markt entwickelt sich kontinuierlich weiter - vor allem durch System-Upgrades, Innovationen und neue Anforderungen der Einsatzkräfte."



Über Motorola Solutions



Motorola Solutions bietet innovative sicherheitskritische Kommunikationslösungen und -services für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie Unternehmen.



