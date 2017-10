In dem Maße, wie die Einführung von Anwendungen für das Internet der Dinge (IoT, Internet of Things) an Fahrt aufnimmt, steigt auch der Druck auf die Entwickler eingebetteter Anwendungen, für das jeweilige Design die verfügbare Rechenleistung, Latenzzeit, Kosten und die Größe geschickt auszutarieren. Auch die Konzentration auf die Cloud-Konnektivität wird bei einigen Entwicklungen aufgrund der Echtzeit-Komponente zunehmend als Herausforderung gesehen, ein Umstand, der den sogenannten hybriden "Fog Computing"-Ansatz hervorgebracht hat. Eine Bereitstellung lokaler Gateways, um den Fog-Ansatz um einen Cloud-Aspekt vor Ort zu ergänzen, könnte derweil eine ziemliche hohe Rechenleistung und Algorithmenverarbeitung erforderlich machen. Die Herausforderung für viele Entwickler, die mit der Entwicklung einer Gateway-Anwendung betraut werden, lautet dabei, die diversen entsprechenden Rechenanforderungen zu verstehen. So bringen einige Anwendungen - vor allem im industriellen IoT-Einsatz - recht komplexe Aufgaben im Bereich Motorsteuerung oder Bildverarbeitung mit sich. Hierbei ist nicht nur ein hohes Maß an Rechenleistung gefordert, sondern auch ein deterministisches Verhalten in Echtzeit. High-End-CPUs sind typischerweise die Bauelemente der Wahl; darüber hinaus gibt es jedoch eine Reihe von anderen Bauteilen, die gegenwärtig in das Blickfeld von Entwicklern geraten. Dazu gehört das FPGA (Field Programmable Gate Array), das aufgrund seiner festen deterministischen Eigenschaften zunehmend an Bedeutung gewinnt.

FPGAs machen genau das, was von ihnen verlangt wird

Entwickler, die mit der Anwendung von FPGAs nicht weiter vertraut sind, werden viele Mythen im Hinblick auf Komplexität, Kosten und Stromverbrauch dieser Bauteile vor Augen haben. So glauben viele Entwickler, dass FPGAs nur für hochspezialisierte und kostenintensive Militärsysteme geeignet sind, aber die aktuelle Situation hat mit diesem Szenario nichts zu tun. In der heutigen cloudvernetzten Welt werden FPGAs vor allem in Anwendungen für Rechenzentren eingesetzt, wo sie für die Bilderkennung unter Verwendung von Deep-Learning-Techniken mit neuronalen Netzen verwendet werden und zudem die Suchfunktionen beschleunigen.

Ohne Frage wird es Entwicklern von eingebetteten ...

