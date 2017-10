Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Iberdrola vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen. Der Versorger leide unter den sehr schlechten Bedingungen für die Stromerzeugung aus Wasserkraft auf dem spanischen Heimatmarkt, schrieb Analystin Virginia Sanz De Madrid in einer Studie vom Montag. Da dies ein hochmargiges Geschäft sei, sei der Einfluss auf das operative Ergebnis (Ebitda) bedeutend. Die Entwicklung in anderen Geschäftsbereichen reiche nicht aus, den Umsatzverlust in diesem Jahr zu kompensieren./ck/oca Datum der Analyse: 30.10.2017

ISIN: ES0144580Y14