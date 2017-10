Korrektur der Veröffentlichung vom 23.10.2017, 13:34 Uhr MEZ/MESZ - Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

DGAP Stimmrechtsmitteilung: Covestro AG Korrektur der Veröffentlichung vom 23.10.2017, 13:34 Uhr MEZ/MESZ - Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 30.10.2017 / 15:31 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

The Goldman Sachs Group, Inc., Wilmington, Delaware, USA hat unserer Gesellschaft am 26. Oktober 2017 die Rücknahme ihrer am 23. Oktober 2017 durch unsere Gesellschaft veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung mitgeteilt. Die Stimmrechtsmitteilung ist deshalb zurückzunehmen, da die Stimmrechte für die Zwecke der Sec. 25a Positionen unzutreffend aggregiert worden sind.

30.10.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Covestro AG Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Deutschland Internet: www.covestro.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

623783 30.10.2017

ISIN DE0006062144

AXC0182 2017-10-30/15:32