* Verwaltungsratschef Cordt und CEO Borgas eröffnen den Handelstag an der London Stock Exchange am Montag * Closing als Start für neue Unternehmenskultur, neues Branding und neues Logo * Neupositionierung am Markt und Integration als nächste große Schritte



RHI Magnesita ist seit Freitag der Vorwoche zum Handel an der London Stock Exchange im Premium Segment des Main Market zugelassen. Heute haben Herbert Cordt, Vorsitzender des Verwaltungsrates von RHI Magnesita, und Stefan Borgas, CEO von RHI Magnesita, gemeinsam den Handelstag der London Stock Exchange eröffnet. Herbert Cordt zur Zukunft des Konzerns: "RHI Magnesita widmet sich nun, nach erfolgreichen Zusammenschluss, voll und ganz der strategischen Neupositionierung als Weltmarktführer der Feuerfestbranche. Mit unseren 14.000 Mitarbeitern weltweit können wir den positiven Wandel unserer Industrie vorantreiben, mit dem Ziel unseren Kunden zukünftig einen noch größeren Wertbeitrag zu liefern." Bei der Market Opening Ceremony von RHI Magnesita waren unter anderem der österreichische Botschafter Martin Eichtinger und der Leiter der Abteilung für Handel und Investitionen der brasilianischen Botschaft Thiago Osti sowie die Handelsdelegierten beider Länder, Katharina Kastner, Christian Kesberg (beide Österreich) und Sidney Romeiro (Brasilien), anwesend.



Die Eröffnung des Handelstages um acht Uhr morgens dient auch dazu, einen symbolischen Akt zu setzen: Einerseits ist es eine nach innen gerichtete Botschaft an alle Mitarbeiter, dass der Zusammenschluss nun abgeschlossen ist, andererseits präsentiert sich RHI Magnesita damit als neuer Teilnehmer an einem der weltweit wichtigsten Finanzplätze, der London Stock Exchange.



Zwtl.: RHI Magnesita - the driving force of the refractory industry



Das neue Unternehmen hat sich durch den Zusammenschluss an die Spitze der Feuerfestbranche gehievt und plant, diese Rolle zu festigen und auch weiter auszubauen. RHI Magnesita verfügt über 35 Rohstoff- und Produktionswerke, mehr als 70 Vertriebsstandorte weltweit sowie ein Produktportfolio, welches mehr als 120.000 individuelle Feuerfestprodukte umfasst. Darüber hinaus investiert RHI Magnesita mehr als jeder Mitbewerber Jahr für Jahr in Produkt- und Serviceinnovationen. Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sind in den Hauptforschungszentren in Leoben (Österreich) und Contagem (Brasilien) gebündelt.



Zwtl.: Neues Branding und Logo für gemeinsame Unternehmenskultur



Stefan Borgas erklärt den Hintergrund des neuen Brandings: "Unsere Marke ist ein Versprechen für unsere Kunden und Mitarbeiter. Für die Kunden geht es um nahtlose Kontinuität, für die Mitarbeiter um transparente Veränderungsprozesse und um eine möglichst klare Kommunikation der Integrationsmaßnahmen. Mit dem neuen Branding setzen wir ein gut sichtbares Startzeichen, das auch bei der Integration der beiden Unternehmen helfen soll."



Das Management von RHI Magnesita baut bei der Integration auf kollaboratives, bereichsübergreifendes Arbeiten zum Wohle der Kunden. Die neue Marke RHI Magnesita und das neue Logo sollen helfen, für die Mitarbeiter beider Unternehmen eine Brücke zu schlagen.



Die Positionierung der Marke baut auf drei Säulen auf:



- globale Präsenz: RHI Magnesita ist dank der großen geografischen Reichweite in der Lage, Kunden weltweit besser zu beliefern bzw. zu servicieren als andere Hersteller und selbst unter herausfordernden Umständen Lieferkontinuität sicherzustellen



- Innovation: Das Unternehmen treibt Innovationen in allen Bereichen voran; dies bezieht sich auf den Materialbereich genauso wie auf Automatisierung, Big Data oder neue Geschäftsmodelle



- Einstellung: Die Mitarbeiter von RHI Magnesita handeln kundenfokussiert und innovativ. Sie sind offen für Veränderung und neue Ideen



Das neue Logo und das darauf aufgebaute visuelle System bestehen aus einer liegenden Acht, dem Symbol für Unendlichkeit, und den Formen der feuerfesten Steine. Die Marke RHI Magnesita steht für die Kontinuität des Einsatzes und des Service, die Verbundenheit der Mitarbeiter und Kunden weltweit und die zugrundeliegende Beständigkeit der Feuerfestprodukte. Stefan Borgas meint: "Der Zusammenschluss bietet die einmalige Chance, eine neue, gemeinsame Unternehmenskultur zu schaffen. Ich halte dies für einen wichtigen Schritt, um die Integration erfolgreich umzusetzen. Es ist klar, dass wir die Versprechen der neuen Marke erst mit Leben erfüllen und beweisen müssen."



Zwtl.: Über RHI Magnesita



RHI Magnesita geht aus dem Zusammenschluss von RHI und Magnesita zum global führenden Anbieter von hochwertigen Feuerfestprodukten, -systemen und -serviceleistungen hervor, die für industrielle Hochtemperaturprozesse über 1.200 °C unverzichtbar sind und unter anderem in der Stahl-, Zement-, Nichteisenmetalle-, und Glasindustrie zum Einsatz kommen. Mit einer vertikal integrierten Wertschöpfungskette vom Rohstoff bis zum Feuerfestprodukt und leistungsorientierten Gesamtlösungen bedient RHI Magnesita mehr als 10.000 Kunden in nahezu allen Ländern weltweit.



Mit über 14.000 Mitarbeitern in 35 Hauptproduktions- und Rohstoffwerken sowie mehr als 70 Vertriebsstandorten weist das Unternehmen eine beispiellose geografische Vielfalt auf. RHI Magnesita beabsichtigt, seine globale Führungsposition bei Umsatz, Größe, dem komplementären Produktportfolio und breiter geografischer Präsenz weltweit zu nutzen, um gezielt Länder und Regionen zu erschließen, die von dynamischeren Konjunkturaussichten profitieren.



Das kombinierte Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2016 einem Pro-Forma-Umsatz von - 2,5 Milliarden. Weitere Informationen finden Sie unter [www.rhimagnesita.com] (http://www.rhimagnesita.com)



