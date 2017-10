Die Analysten der Credit Suisse (CS) haben in ihrem aktuellen Kommentar zur Telekom-Austria-Aktie die Schätzungen der Kennzahlen etwas nach oben korrigiert. Das Kursziel von 8,50 Euro und die Anlageempfehlung "Outperform" wurden hingegen unverändert belassen. Erst vergangenen Dienstag hatte die Telekom Austria das 9-Monats-Ergebnis präsentiert.

Die kürzlich präsentierten Drittquartalszahlen sind für den Analysten Jakob Bluestone solide - positiv erwähnt der Experte vor allem das starke Ergebnis in der CEE-Region. Für das aktuelle Jahr hebt der Experte die Umsatzschätzung und das Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) leicht an. Als Hauptgrund führt er vor allem den gestiegenen durchschnittlichen Erlös pro Kunden (ARPU) an. Risiken sieht der Analyst weiter im geringen Streubesitz bei der Telekom-Aktie sowie im stärkeren Wettbewerb am Heimatmarkt.

Für das laufende Geschäftsjahr 2017 prognostiziert die Credit-Suisse einen minimal höheren Gewinn von 0,50 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die beiden Folgejahre werden ebenfalls leicht angehoben und liegen nun bei 0,59 und 0,60 Euro je Aktie. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich nun auf 0,20 Euro für die nächsten drei Geschäftsperioden und liegt damit ebenfalls höher.

An der Wiener Börse notierten Telekom-Austria-Aktien am Montagnachmittag um 1,35 Prozent tiefer bei 8,08 Euro.

