von Florian Westermann, €uro am Sonntag Bislang hatte der Vorstand einen Zuwachs zwischen drei und vier Prozent in Aussicht gestellt. Bei der operativen Rendite peilt Beiersdorf unverändert einen leichten Zuwachs auf 15 Prozent an. Darin enthalten sind die Kosten für den Cyberangriff im Sommer, der Beiersdorf 35 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...