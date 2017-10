Unsere "Merger-Plays" im Biotechsektor sind mittlerweile schon legendär und versprechen zumeist außergewöhnliche Kursgewinne in überschaubarem Zeitrahmen. Zuletzt konnten mit unserem Tipp Inotek Pharmaceuticals fast +300% Profit eingefahren werden. Zuvor waren es rund +300% mit Albireo Pharma, +200% mit CombiMatrix, über +100% mit KalVista Pharmaceuticals und knapp +70% mit Alpine Immune Sciences.

Neothetics (WKN: A12FSG) ist unsere nächste "No-Brainer"-Spekulation aus der Branche. SD-Nutzer konnten bei der Aktie schon vor zwei Wochen fette Gewinne mitnehmen, als der Wert innerhalb eines Tages und nach dem erstmaligen SD-Einstieg um über +200% in die Höhe schoss. Mittlerweile ist der Kurs wieder auf ein Niveau abgekühlt, indem ein erneuter Einstieg mehr als verlockend erscheint. Ebenso wie bei den eingangs aufgeführten Kursraketen wird es auch bei Neothetics aller Voraussicht nach zu einem Merger kommen. Wir verraten, weshalb spätestens bis Januar zumindest +70% Kursgewinn winken.

Dieser Merger wird fett!

Im Januar soll Neothetics mit der bislang privaten Evofem Biosciences aus San Diego fusionieren. "Evofem ist positioniert, um ein führender Anbieter von Gesundheitslösungen für die Frau mit ein stark benötigten und wahrlich differenzierten Angebot zu werden", heißt es in der Selbstbeschreibung. An vorderster Front steht ein neues Verhütungsmittel, das nach Ansicht des großen US-Wirtschaftsmagazins Inc.com "der größte Durchbruch in der Geburtenkontrolle seit den 1960ern" werden könnte.

Das Produkt durchläuft aktuell bereits die zweite klinische Phase 3 und ist somit nicht mehr allzu weit von einer möglichen Zulassung entfernt. Eine erste Phase-3-Studie hatte bereits Wirksamkeit und Sicherheit belegt, wurde seitens der FDA aber nicht akzeptiert, da wider Erwarten zu viele Probandinnen außerhalb der USA getestet wurde. Wir gehen stark davon aus, dass dieser Fehler nicht noch einmal passiert.

Evofems "Amphora" soll schon bald den Multi-Milliarden-Markt der Verhütungsmittel aufmischen

Allein in den USA wird der Markt für Verhütungsmittel auf 6,6 Milliarden Dollar beziffert. Frauen haben derzeit kaum eine Wahl, sofern sie auf die Einnahme von teilweise schädlichen Hormonen vermeiden, aber dennoch die Kontrolle behalten wollen. Die bekannten Anti-Baby-Pillen müssen zudem täglich eingenommen werden, damit sie überhaupt ihre Wirkung erzielen können. Evofems "Amphora"-Gel wird als die Lösung gehandelt, auf die Frauen seit Ewigkeiten gewartet haben.

Amphora soll als Over-the-counter-Produkt ohne Verschreibungspflicht in den Handel gelangen und von Frauen nur bei Bedarf , sprich vor einem möglichen sexuellen Ereignis, verwendet werden. Das hormonfreie Gel, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...