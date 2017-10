Liebe Leser,

wie immer am Montag an dieser Stelle unser Blick auf den Gesamtstand der Nettoleerverkaufspositionen im SDAX sowie die Veränderungen auf Wochenbasis. In der letzten Woche vergrößerte sich lediglich die Position bei Capital Stage um einen moderaten Prozentwert. Ansonsten bauten die Hedgefonds fleißig im Nebenwerte-Index ab, wovon insbesondere Bertrandt, Zooplus und Bilfinger profitierten.

Nach wochenlangem Aufbau war dies nun das erste Mal, dass der Onlinehändler Zooplus ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...