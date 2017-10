The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.10.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.10.2017



ISIN Name



SG2F17985415 P99 HOLDINGS LTD SD -,50

US8359165037 SONUS NETWORKS DL-,001

US95931Q2057 WESTERN REFINING LOG.UTS

XS0952827094 FTE VERWALT. GMBH 13/20

XS0972684954 TV AZTECA 13/20 MTN REGS

XS1093814116 HOMEVI 14/21 REGS