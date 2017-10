Die Deutsche Bank (WKN:514000) hat überraschend gute Quartalszahlen präsentiert. Die Aktionäre waren aber dennoch enttäuscht und haben den Aktienkurs zeitweise mehr als 2 % auf Talfahrt geschickt. War also das Quartal vielleicht doch nicht so gut?! Schauen wir uns dazu zwei wichtige Kennzahlen an, die dabei helfen können, die Frage zu beantworten.

Trendwende bei den Gewinnen

Über die letzten Jahre war man eher an schlechte als gute Nachrichten gewöhnt, wenn es um die Deutsche Bank ging. Umso überraschender kam die Nachricht des starken Gewinnanstieges im letzten Quartal. Nach Steuern blieb ein Gewinn von 649 Millionen Euro übrig. Das ist das beste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...